Хоккейный клуб ЦСКА закрыл гостевой сектор на выездных матчах до конца сезона

Автор: Роман Шлуинский 0

ЦСКА объявил о закрытии гостевого сектора на оставшихся в текущем сезоне матчах регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщает официальный сайт красно-синих.

«Информируем вас, что в связи с продолжающимися нарушениями правил поведения в спортсооружении на выездных матчах ЦСКА, которые влекут за собой наложение дисциплинарных санкций на клуб, централизованный гостевой сектор болельщиков ЦСКА до окончания регулярного чемпионата КХЛ организовываться не будет.

Просим вас с пониманием отнестись к данному решению», – говорится в сообщении клуба.

После 48 игр ЦСКА занимает первое место в западной конференции КХЛ, имея в активе 82 очка.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ЦСКА

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