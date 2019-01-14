Хоккейный клуб ЦСКА закрыл гостевой сектор на выездных матчах до конца сезона

ЦСКА объявил о закрытии гостевого сектора на оставшихся в текущем сезоне матчах регулярного чемпионата КХЛ. Об этом сообщает официальный сайт красно-синих.
«Информируем вас, что в связи с продолжающимися нарушениями правил поведения в спортсооружении на выездных матчах ЦСКА, которые влекут за собой наложение дисциплинарных санкций на клуб, централизованный гостевой сектор болельщиков ЦСКА до окончания регулярного чемпионата КХЛ организовываться не будет.
Просим вас с пониманием отнестись к данному решению», – говорится в сообщении клуба.
После 48 игр ЦСКА занимает первое место в западной конференции КХЛ, имея в активе 82 очка.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ЦСКА