Жулиано: «Почему не прохожу в стартовый состав? Я стал жертвой перестановок Роберто Манчини»

Автор: Вадим Павлов 0

Жулиано

Полузащитник «Зенита» Жулиано прокомментировал свои непопадания в основной состав клуба. Бразилец считает, что он стал жертвой перестановок нового главного тренера команды Роберто Манчини.

«В прошлом году я играл в стартовом составе и были лидером, а в начале этого сезона остаюсь в запасе. Что делать? Прошлый сезон получился очень удачный, я много забивал. С новым тренером неизбежны перестановки в составе. Я стал одной из жертв этих перестановок, но это нормально. Я просто должен работать лучше, чтобы вернуть свое место в составе.

Два игрока соперника потерялись в аэропорту Стамбула? Не думаю, что это как-то повлияет на наш матч», — рассказал Жулиано.

Напомним, ответный матч в рамках квалификации Лиги Европы с израильским «Бней-Иегуда» пройдет 3 августа в Санкт-Петербурге. Первый матч закончился победой сине-бело-голубых со счетом 2:0.

В минувшем сезоне Жулиано принял участие в 38 матчах за «Зенит» во всех турнирах и отметился 17 голами.

Фото: Global Look Press
Источник: Советский Спорт

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Широков

Роман Широков: «Спартак» заслужил чемпионство, но я думаю, что в следующем году «Зенит» составит им конкуренцию»

Дмитрий Полоз: «Когда сезон закончился, был почти уверен, что окажусь в «Рубине»

Роман Широков

Роман Широков: «Если поступит звонок от Сергея Фурсенко, то рассмотрю его предложение»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 