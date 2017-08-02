Жулиано: «Почему не прохожу в стартовый состав? Я стал жертвой перестановок Роберто Манчини»

Полузащитник «Зенита» Жулиано прокомментировал свои непопадания в основной состав клуба. Бразилец считает, что он стал жертвой перестановок нового главного тренера команды Роберто Манчини.

«В прошлом году я играл в стартовом составе и были лидером, а в начале этого сезона остаюсь в запасе. Что делать? Прошлый сезон получился очень удачный, я много забивал. С новым тренером неизбежны перестановки в составе. Я стал одной из жертв этих перестановок, но это нормально. Я просто должен работать лучше, чтобы вернуть свое место в составе.

Два игрока соперника потерялись в аэропорту Стамбула? Не думаю, что это как-то повлияет на наш матч», — рассказал Жулиано.

Напомним, ответный матч в рамках квалификации Лиги Европы с израильским «Бней-Иегуда» пройдет 3 августа в Санкт-Петербурге. Первый матч закончился победой сине-бело-голубых со счетом 2:0.

В минувшем сезоне Жулиано принял участие в 38 матчах за «Зенит» во всех турнирах и отметился 17 голами.

Фото: Global Look Press

Источник: Советский Спорт