Квинси Промес: «При везении мы можем выиграть Лигу чемпионов»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился ожиданиями от предстоящего старта красно-белых в Лиге чемпионов. Голландец рассказал, чего москвичи могут добиться в розыгрыше главного европейского турнира.

«Мы купили всего одного нового игрока, состав остался прежним. Могу сказать за себя: я никогда не играл в Лиге чемпионов, но я готов к ней. Посмотрим, что будет дальше.

При везении возможно все. Мы и Лигу чемпионов можем выиграть при везении. Но давайте быть реалистами. На данный момент я не очень представляю, на что мы способны. Жизнь покажет. Для начала надо бы выйти из группы. Верю, что нам это по силам», — рассказал Промес.

Квинси Промес провел за «Спартак» 93 матча, в которых отметился 45 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: Российская газета