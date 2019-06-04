Луис Суарес может перейти в клуб Бекхэма летом 2020 года

Автор: Роман Шлуинский 0

Форвард «Барселоны» Луис Суарес, возможно, продолжит карьеру в США. Дэвид Бекхэм предложил ему перейти в его клуб в МЛС.

Экс-футболист «Реала» Дэвид Бекхэм начал подготовку к старту своего клуба в МЛС в 2020 году.

По данным источника, англичанин хочет пригласить в «Интер» из Майами звездных футболистов. Один из них — Луис Суарес. Сообщается, что Бекхэм уже предложил 32-летнему уругвайцу контракт на 4 года на выгодных условиях.

Если Суарес даст согласие на переход в «Интер», то трансфер будет оформлен летом 2020 года.

Луис Суарес провел за «Барселону» пять сезонов. За это время уругвайский нападающий выиграл с командой 13 трофеев, включая Лигу чемпионов и четыре титула чемпионов Испании.

Фото: Global Look Press
Источник: CCMA

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