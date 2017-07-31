Президент «ПСЖ»: «Я уверен в том, что трансфер Неймара состоится»

Переход нападающего «Барселоны» Неймара в «ПСЖ» все ближе. Президент французского клуба Нассер Аль-Хелаифи рассказал, как продвигаются переговоры.

«Переговоры о переходе Неймара продвигаются хорошо. Я уверен в том, что переход состоится», — заявил Аль-Хелаифи.

В случае, если трансфер произойдет, Неймар подпишет контракт с компанией Qatar Sports Investments. По условиям данного соглашения, бразилец станет послом ЧМ-2022 года в Катаре и заработает порядка 300 млн евро за пять лет. Сообщается, что южноамериканец намерен потратить 222 млн евро ради выкупа контракта у «сине-гранатовых». Данный шаг поможет руководству «ПСЖ» избежать санкций от УЕФА и получить запрет на трансферы.

Согласно имеющейся информации, «Барселона» намерена обратиться в УЕФА, в связи с нарушениями парижским клубом правил финансового фейр-плей.

Ранее сообщалось, что 1 августа бразилец в Катаре пройдет медицинское обследование для перехода в парижский клуб.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail