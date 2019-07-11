«Реал» отказался от Неймара, клуб заинтересован в приобретении Килиана Мбаппе

«Реал» больше не заинтересован в нападающем «ПСЖ» Неймаре. 27-летний бразилец длительное время был трансферной целью президента мадридцев Флорентино Переса.

«ПСЖ» рассматривает возможность продажи Неймара, но не хочет отпускать его в «Барселону».

В приобретении игрока был заинтересован «Реал», но форвард больше не входит в планы испанцев.

«Реал» надеется в будущем осуществить переход другого нападающего «ПСЖ» – Килиана Мбаппе. Многое будет зависеть от того, продлит ли француз контракт, рассчитанный до лета 2022 года.

Фото: Global Look Press

Источник: As