Нападающий «Тосно» Евгений Марков: «У Луческу было много разногласий с игроками «Зенита» на личностном уровне»

Воспитанник «Зенита», а ныне нападающий «Тосно» Евгений Марков рассказал, что в прошлом сезоне мог вернуться в стан сине-бело-голубых. Также он поведал о разногласиях команды с экс-главным тренером Мирчей Луческу.

«Интерес ко мне со стороны ЦСКА и «Зенита»? Да, было такое. Но это было зимой. Сейчас такого интереса уже нет, все-таки восемь месяцев лечился. С «Зенитом» были достаточно серьезные переговоры. Даже с Луческу встречался. Но не сошлись с ним, так скажем, по моей роли в команде. Да и я сам хотел остаться в «Тосно». Мы как раз решали задачу по выходу в РФПЛ, и я понимал, что в ЦСКА и «Зените» я буду выходить в концовках на условные 10 минут. А в «Тосно» я получаю нормальную игровую практику, что в моем возрасте самое главное. Вообще не жалею, что остался в «Тосно».

Удивился ли, что у Луческу не получилось с «Зенитом»? Да, очень. Я много общаюсь с ребятами из основы «Зенита». Они были, мягко говоря, недовольны тренировочным процессом, тем, как он выстраивал общение с игроками. Очень много было моментов, которые не нравились футболистам. Это все очень меня удивляло, ведь у Луческу гигантский опыт, он столько лет успешно тренировал «Шахтер» и в Лиге чемпионов далеко проходил. Наверное, сказалось, что РФПЛ очень специфический чемпионат.

Что именно не устраивало игроков? Скажем так, у него было очень много разногласий с игроками на личностном уровне. Причем, не с одним, а с целой группой игроков», — рассказал Евгений Марков.

В минувшем сезоне Евгений Марков принял участие в 21 матче за «Тосно» в рамках розыгрыша ФНЛ, в которых отметился 8 забитыми мячами.