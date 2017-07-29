Роман Нойштедтер станет игроком «Спартака»

«Спартак» согласовал с «Фенербахче» трансфер Романа Нойштедтера. Московский клуб заплатит 3 млн евро за защитника сборной России.

Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер продолжит карьеру в московском «Спартаке». Согласно имеющейся информации, красно-белые заплатят за игрока сборной России порядка 3 млн евро. Сообщается, что футболист заинтересован в переходе в стан чемпионов России, т.к. хочет играть в Лиге чемпионов.

Напомним, ранее сообщалось, что «Фенербахче» готов продать Нойштедтера, так как клубу необходимо соблюсти баланс по требованиям финансового фэйр-плей.

Футболист получил российское гражданство в мае прошлого года, после чего принял участие в матчах Евро-2016 в составе сборной России.

Роман Нойштедтер стал игроком «Фенербахче» прошлым летом и принял участие в 34 матчах за стамбульский клуб.

Фото: Global Look Press

Источник: Gökmen Özcan