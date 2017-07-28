Александр Зинченко попал в сферу интересов «Наполи»

Хавбек «Манчестер Сити» Александр Зинченко может провести следующий сезон в итальянском чемпионате. По информации журналиста Альфредо Педуллы, в услугах 20-летнего футболиста заинтересован «Наполи».

Сообщается, что дальнейшая судьба украинского игрока решится руководством «Сити» в ближайшие дни. Зинченко подписал контрактное соглашение со своим нынешним клубом до 2021 года.

Напомним, что «горожане» купили полузащитника летом 2016 года у «Уфы». Сумма трансфера составила 3,5 млн евро. Минувший сезон Зинченко провел в аренде в ПСВ, где сыграл за голландский клуб 17 матчей и отметился тремя результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы