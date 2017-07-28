Георгий Габулов продолжит карьеру в хабаровском СКА

Полузащитник Георгий Габулов подписал контракт с дальневосточным клубом. Об этом сообщила пресс-служба «СКА-Хабаровск».

Минувший сезон 28-летний хавбек провел в «Оренбурге», однако не смог принять участие ни в одном матче из-за травмы мениска и покинул команду на правах свободного агента.

Напомним, что Габулов является двукратным обладателем Кубка России, которые он завоевал в составе московского «Локомотива»(2006/07) и «Ростова» (2013/14).

Фото: официальный сайт РФПЛ

Источник: официальный сайт ФК «СКА-Хабаровск»