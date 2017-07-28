Георгий Габулов продолжит карьеру в хабаровском СКА

Полузащитник Георгий Габулов подписал контракт с дальневосточным клубом. Об этом сообщила пресс-служба «СКА-Хабаровск».
Минувший сезон 28-летний хавбек провел в «Оренбурге», однако не смог принять участие ни в одном матче из-за травмы мениска и покинул команду на правах свободного агента.
Напомним, что Габулов является двукратным обладателем Кубка России, которые он завоевал в составе московского «Локомотива»(2006/07) и «Ростова» (2013/14).
Фото: официальный сайт РФПЛ
Источник: официальный сайт ФК «СКА-Хабаровск»