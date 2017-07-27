«ПСЖ» согласовал условия личного контакта с Неймаром

Нападающий «Барселоны» Неймар все ближе к переходу в «ПСЖ». Парижский клуб договорился с игроком о зарплате в 30 млн. евро в год.

В данный момент ведутся переговоры с каталонским клубом о снижении цены за переход. Как известно, отступные, прописанные в контракте бразильца, составляют 222 млн. евро. Суммарная стоимость трансфера может составить 380 млн. евро, учитывая налоги.

26 июля состоялась встреча отца Неймара с руководством «Барселоны», где он потребовал от испанцев новый контракт с условиями, сопоставимыми с предложением «ПСЖ». В Париже бразилец будет зарабатывать 557 тысяч евро в неделю.

Неймар стал футболистом «Барселоны» в 2013 году. Действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2021 года.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe