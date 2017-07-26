Лучано Спаллетти: «Сделаем все, чтобы оказаться в первой четверке»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти рассказал о целях, которые ставит перед командой в новом сезоне. По его словам, «нерадзурри» поборются за верхушку турнирной таблицы.

«Другие команды усиливаются, но мы — «Интер», и наши стремления должны быть достойны большой команды. Мы все должны выступить лучше, чем в прошлом сезоне. Возможно, один или два игрока придут в команду, но нужно много работать, чтобы всё получилось. В прошлом сезоне некоторые команды показали, что вполне реально сократить отставание от «Ювентуса». Время покажет, кто хорошо работал. Мы стремимся в первую четвертку и сделаем все, чтобы там оказаться», — приводит слова итальянца пресс-служба клуба.

Напомним, Спаллетти возглавил миланскую команду в июне нынешнего года. Предыдущим местом работы 58-летнего тренера была «Рома», ставшая под его руководством серебряным призером Серии А.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Интер»