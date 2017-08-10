Хосе Искьердо стал новой рекордной покупкой «Брайтона»

Автор: Юлия Древова 0

«Брайтон» объявил о подписании атакующего полузащитника «Брюгге» Хосе Искьердо. Колумбийский вингер еще в июне входил в сферу интересов московского «Спартака».

По информации Sky Sports, сделка обошлась «чайкам» в 16 млн фунтов. Это третий трансферный рекорд новичков АПЛ за это лето.

Клубы пришли к соглашению относительно деталей трансфера. 25-летнему колумбийскому футболисту осталось пройти медицинское обследование и оформить разрешение на работу в Англии.

Напомним, что в прошлом сезоне Искьердо отыграл за «Брюгге» 28 матчей и отметился 14 голами. В 2016 году колумбиец признавался лучшим игроком чемпионата Бельгии.

Фото: официальный сайт ФК «Брюгге»
Источник: официальный сайт ФК «Брайтон»

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