«Барселона» договорилась с Филлипе Коутиньо о контракте

Филлипе Коутиньо достиг договоренности по контракту с «Барселоной». Теперь каталонцам предстоит договориться с «Ливерпулем».

«Барселона» согласовала условия личного контракта с хавбеком «Ливерпуля» Филлипе Коутиньо. Сообщается, что бразилец дал свое согласие на переход в каталонский клуб. Теперь «сине-гранатовым» предстоит договориться с «Ливерпулем». Ранее Юрген Клопп заявил, что Коутиньо не продается.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ливерпуль» требует за Коутиньо не менее 100 млн евро, тогда как последнее «Барселоны» составляло 89 млн евро.

Филлипе Коутиньо перешел в «Ливерпуль» в 2012 году. За это время он провел во всех клубных турнирах 182 матча, в которых отметился 42 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: RAC1