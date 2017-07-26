Мирослав Клозе может стать спортивным директором «Баварии»

Бывший форвард «Баварии» Мирослав Клозе получил предложение занять пост в руководстве клуба. Как сообщает Express.de, футболист будет работать спортивным директоров мюнхенцев.

Эта должность в команде остается свободной с 2016 года, с тех пор как занимавший ее Маттиас Заммер покинул «Баварию» из-за проблем со здоровьем.

«Для Миро и для нас это хороший вызов. Думаю, что он хочет поработать с «Баварией» на постоянной основе», – рассказал председатель правления мюнхенского команды Карл-Хайнц Румменигге.

По информации источника, ранее от поста спортивного директора уже отказались защитник Филипп Лам и вратарь Оливер Кан, также защищавшие цвета клуба.

Напомним, Мирослав Клозе был игроком «Баварии» с 2007 по 2011 год и стал двукратным чемпионом Германии в составе мюнхенцев. В настоящее время экс-нападающий, завершивший карьеру в прошлом году, отправился вместе с командой в предсезонный тур по Азии в качестве сопровождающего.

Фото: Global Look Press

Источник: Express.de