«Зенит» близок к приобретению полузащитника «Индепендьенте»

Полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони близок к переходу в «Зенит». В среду аргентинский хавбек подпишет контракт с петербуржским клубом.

«В среду Ригони прибудет в Санкт-Петербург и подпишет четырехлетний контракт с «Зенитом». Эмилиано играет на позиции атакующего полузащитника, но также способен закрыть и фланги в атаке, — заявил агент футболиста Хуан Крус Оллер.

Как сообщают аргентинские СМИ, 24-летний хавбек обойдется «Зениту» приблизительно в 8 млн евро.

В минувшем сезоне Ригони принял участие в 30 матчах, в которых отметился 11 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

Фото: официальный сайт «Индепендьенте»

Источник: Спорт день за днем