«Манчестер Сити» объявил о приобретении Бенджамина Менди

Автор: Вадим Павлов 0

Менди

Защитник «Монако» Бенджамин Менди стал игроком «Манчестер Сити». Французский футболист подписал с «горожанами» пятилетний контракт.

«Манчестер Сити» объявил о трансфере защитника «Монако» и сборной Франции Бенджамина Менди. 23-летний футболист подписал пятилетний контракт с клубом и будет играть в футболке с номером 22.

«Мы рады тому, что Бенжамен станет игроком нашей команды. Он блестяще защищал цвета «Монако» в прошлом сезоне и укрепит нашу оборону. Талант и мастерство Менди помогут успешно бороться за достижение наших целей в следующем сезоне»., — заявил Гвардиола.

Сообщается, что Менди присоединится к «горожанам» в США и будет готовится к предсезонному поединку с «Реалом».

Напомним, ранее сообщалось, что француз обойдется «Манчестер Сити» в 52 млн фунтов, в результате чего он должен был стать самым дорогим защитником в истории.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 Бенджамин Менди принял участие в 26 матчах, в которых отметился 6 предупреждениями и 1 удалением.

Фото: пресс-служба «Манчестер Сити»
Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Манчестер Сити» рассматривает Райана Бертрана в качестве альтернативы Бенджамену Менди

Бенджамен Менди

«Монако» не продаст Бенджамина Менди в «Манчестер Сити»

Менди

«Манчестер Сити» предлагает 50 млн фунтов за Бенджамина Менди

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 