«Манчестер Сити» объявил о приобретении Бенджамина Менди

Защитник «Монако» Бенджамин Менди стал игроком «Манчестер Сити». Французский футболист подписал с «горожанами» пятилетний контракт.

«Манчестер Сити» объявил о трансфере защитника «Монако» и сборной Франции Бенджамина Менди. 23-летний футболист подписал пятилетний контракт с клубом и будет играть в футболке с номером 22.

«Мы рады тому, что Бенжамен станет игроком нашей команды. Он блестяще защищал цвета «Монако» в прошлом сезоне и укрепит нашу оборону. Талант и мастерство Менди помогут успешно бороться за достижение наших целей в следующем сезоне»., — заявил Гвардиола.

The 23-year-old France international has signed a five-year deal with the Club and will wear the number 22 shirt. #BlueMendy pic.twitter.com/DitvBdUdAL

— Manchester City (@ManCity) 24 июля 2017 г.