«Манчестер Сити» объявил о трансфере Данило

Защитник мадридского «Реала» Данило стал игроком «Манчестер Сити». Бразилец поделился впечатлениями от перехода в стан «горожан».

«Я очень счастлив перейти в «Манчестер Сити». Некоторые клубы очень хотели меня купить, но я всегда стремился играть у Хосепа Гвардиолы. Как только я услышал об интересе с его стороны, то сразу понял, что хочу стать игроком «Сити».

Мне уже не терпится приступить к работе, с нетерпением жду встречи с новыми товарищами по команде в ближайшие недели», — заявил Данило.

