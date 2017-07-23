«Манчестер Сити» объявил о трансфере Данило

Автор: Вадим Павлов 0

Данило

Защитник мадридского «Реала» Данило стал игроком «Манчестер Сити». Бразилец поделился впечатлениями от перехода в стан «горожан».

«Я очень счастлив перейти в «Манчестер Сити». Некоторые клубы очень хотели меня купить, но я всегда стремился играть у Хосепа Гвардиолы. Как только я услышал об интересе с его стороны, то сразу понял, что хочу стать игроком «Сити».

Мне уже не терпится приступить к работе, с нетерпением жду встречи с новыми товарищами по команде в ближайшие недели», — заявил Данило.

Напомним, ранее сообщалось, что манчестерский клуб заплатит за 26-летнего защитника 35 млн евро.

Данило провел в «королевском клубе» два сезона, за которые отыграл в Примере 41 матч и отметился тремя забитыми мячами.

Фото: пресс-служба «Манчестер Сити»
Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»

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