Максим Канунников: «Какой «Спартак»? Вы же видите, я за «Рубин» выхожу!»

Автор: Вадим Павлов 0

Максим Канунников

Нападающий «Рубина» Максим Канунников после поражения от «Зенита» рассказал о причине поражения. Также он ответил на слухи о своем переходе в московский «Спартак».

«В чем причина поражения, мы будем разбираться, делать выводы. Может, низко сели и отдали сопернику практически все поле. И даже несмотря на это, голы мы пропускаем очень легко. Создаем моменты, но не забиваем их, а сами пропускаем при этом. Мы приезжали за победой. Будем работать, будем прибавлять. Я не думаю, что мы заслужили поражения сегодня

Какой «Спартак»? Вы же видите, я за «Рубин» выхожу!» — заявил Канунников.

Напомним, ранее сообщалось, что Максим Канунников близок к переходу в московский «Спартак». Согласно имеющейся информации, 26-летний нападающий обошелся бы красно-белым в 1 млн евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Татар-информ

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