«Зенит» близок к покупке аргентинского защитника

«Зенит» заинтересован в приобретении центрального защитника аргентинского «Колона». 23-летний Херман Конти близок к переходу в петербуржский клуб.

«Зенит» продолжает искать усиление на позицию центрального защитника. Согласно имеющейся информации, в сферу интересов сине-бело-голубых попал 23-летний аргентинец Херман Конти. выступающего на родине за «Колон».

Сообщается, что «Зенит» уже вышел на «Колон» с предложением. Петербуржский клуб предложил за Конти 4 млн евро. Согласно сообщениям аргентинских СМИ, стороны близки к соглашению, и трансфер может состояться уже на следующей неделе.

В минувшем сезоне Херман Конти провел за «Колон» 28 матчей в рамках Высшей лиги Аргентины, в которых отметился 2 голами и 1 голевой передачей.

Фото: официальный сайт ФК «Колон»

Источник: TyC Sports