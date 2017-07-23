«Динамо» арендует Ибрагима Цаллагова

Автор: Вадим Павлов 0

Цаллагов

Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов близок к переходу в «Динамо». Московский клуб намерен арендовать 26-летнего россиянина.

Защитник «Зенита» Ибрагим Цаллагов станет игроком «Динамо». Стороны обсуждают арендное соглашение и ожидается, что в ближайшее время будет достигнута договоренность.

В минувшем сезоне Ибрагим Цаллагов провел в РФПЛ 25 матчей (17 в составе «Крыльев Советов» и 8 в составе «Зенита»).

Напомним, ранее сообщалось, что игрок входит в сферу интересов тульского «Арсенала».

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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