«Локомотив» не сможет рассчитывать на Ари в ближайших матчах

Нападающий «Локомотива» Ари пропустит несколько туров российской Премьер-лиги из-за повреждения, полученного в матче с ЦСКА. Как сообщает официальный сайт клуба, характер травмы колена 31-летнего бразильца пока не определен.

«В настоящее время у Ари наблюдается острая симптоматика, связанная с повреждением некоторых структур капсульно-связочного аппарата коленного сустава. В ближайшие несколько дней определить точный объем травмы не представляется возможным.

Исследование МРТ будет проведено позднее. Затем будет установлен точный диагноз и план лечения. Ближайшие матчи Ари пропустит», – заявил медицинский штаб «железнодорожников».

Напомним, что форвард красно-зеленых был вынужден покинуть поле на 82-ой минуте после столкновения с полузащитником армейцев Александром Головиным. Матч 2-го тура РФПЛ завершился победой «Локомотива» со счетом 3:1.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт ФК «Локомотив»