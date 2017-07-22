Леонардо Бонуччи: «Я не чувствую себя предателем»

Новоиспеченный защитник «Милана» Леонардо Бонуччи поделился мнением о своем переходе. 30-летний футболист отметил, что не считает себя предателем после ухода из «Ювентуса».

«Жизнь состоит из циклов, которые начинаются и заканчиваются. Когда вы семь лет играете за один клуб, то надеетесь уйти красиво. Но в последней части сезона связь исчезла с обеих сторон, и мы решили разойтись. В последние месяцы что-то рухнуло, и мой уход стал следствием этого. Чтобы играть на все 100 процентов, мне нужно чувствовать себя важным. В конце концов иногда распадаются даже самые красивые браки.

Для того, чтобы выкладываться на 100%, показывать хорошую игру и добиваться хороших результатов — необходимо чувствовать себя важным. В «Ювентусе» я стал чувствовать это лишь периодически.

Учитывая все то, что я дал «Ювентусу», я не чувствую себя предателем или наемником», — рассказал Бонуччи.

Леонардо Бонуччи выступал за «Ювентус» с 2010 года и в составе туринского клуба пять раз становился чемпионом Италии.

В это летнее трансферное окно 30-летний защитник подписал 5-летнее соглашение с «Миланом».

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport