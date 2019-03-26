Предварительное заседание суда по делу Кокорина и Мамаева пройдет 3 апреля

Автор: Андрей Синельщиков 0

Предварительное судебное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева состоится 3 апреля. Слушание пройдет в Пресненском районном суде города Москвы.

Уголовное дело в отношении нападающего «Зенита» и полузащитника «Краснодара» по статьям «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство» было направлено в суд.

Фигурантами дела также являются младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий. Все четверо молодых людей пребывают под стражей в СИЗО «Бутырка» с 11 октября за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. Срок их ареста, который ранее дважды был продлён, рассчитан до 8 апреля.

Фото: Global Look Press
Источник: сайт Пресненского районного суда

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