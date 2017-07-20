Чичарито станет игроком «Вест Хэма»

Нападающий «Байера» Хавьер Эрнандес, известный по прозвищу Чичарито, продолжит карьеру в чемпионате Англии. «Вест Хэм» близок к подписанию мексиканского футболиста и уже достиг соглашения с немецким клубом, сообщает журналист Sky Sports Каве Сольхекол.

Трансфер Чичарито обойдется «молотобойцам» не менее, чем в 13 млн фунтов. Именно эта сумма прописана в контракте мексиканца в качестве отступных. В случае удачной сделки Эрнандес станет самым высокооплачиваемым игроком лондонской команды.

Напомним, что в прошлом сезоне 29-летний форвард провел в Бундеслиге 36 матчей и отметился 13 голами.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер журналиста Sky Sports Каве Сольхекола