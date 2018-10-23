Фанаты ЦСКА получили травмы из-за поломки эскалатора

Автор: Роман Шлуинский 0

Несколько болельщиков ЦСКА получили травмы в римском метро в связи с неисправностью эскалатора. Одному из них ампутируют ногу.

По данным источника, поломка произошла на станции «Республика» из-за того, что на эскалаторе было слишком много людей. Также несколько пьяных мужчин вместе прыгнули на полотно.

В результате давки травмы получили в общей сложности порядка 15 человек, некоторые были госпитализированы. Одному пострадавшему ампутируют ногу.

Напомним, ЦСКА сегодня в Риме проводит матч Лиги чемпионов против «Ромы».

Фото: Global Look Press
Источник: Corriere della Sera

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