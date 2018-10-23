Фанаты ЦСКА получили травмы из-за поломки эскалатора

Несколько болельщиков ЦСКА получили травмы в римском метро в связи с неисправностью эскалатора. Одному из них ампутируют ногу.

По данным источника, поломка произошла на станции «Республика» из-за того, что на эскалаторе было слишком много людей. Также несколько пьяных мужчин вместе прыгнули на полотно.

В результате давки травмы получили в общей сложности порядка 15 человек, некоторые были госпитализированы. Одному пострадавшему ампутируют ногу.

Не знаю автора видео, но сейчас в Риме сорвало стопор у эскалатора с болельщиками ЦСКА. Есть пострадавшие. https://t.co/OUERBOwyv9https://t.co/EZJXeDmSRJ pic.twitter.com/DmMC3bfQy0 — Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) October 23, 2018

Напомним, ЦСКА сегодня в Риме проводит матч Лиги чемпионов против «Ромы».

Фото: Global Look Press

Источник: Corriere della Sera