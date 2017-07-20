Агент Марио Пашалича: «Конте порекомендовал Пашаличу перейти в «Спартак»

Агент полузащитника «Челси» Марио Пашалича Марко Налетич подтвердил информацию о возможном переходе футболиста в «Спартак». Он заявил, что игрок уже пообщался с главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

«У нас есть несколько вариантов на ближайший сезон, в том числе предложение от «Спартака» по аренде на один сезон.

Марио нравится идея поиграть в Москве под руководством Карреры, тем более такой вариант игроку рекомендовал и Антонио Конте. Он считает, что год под руководством Массимо пойдет на пользу Марио. Каррера также уже пообщался по телефону с самим футболистом и рассказал, как собирается его использовать в команде. Также Стипе Плетикоса лично разговаривал с Марио и посоветовал ему «Спартак».

Думаю, все решится в ближайшие дни. Нам надо детально оценить и другие варианты. Пока же игрок в Китае вместе с «Челси», — рассказал агент футболиста.

Согласно имеющейся информации, «Спартак» и «Челси» уже согласовали аренду Марио Пашалича на один год без права выкупа. Всю зарплату игрока на себя возьмет «Спартак».

В минувшем сезоне Пашалич выступал на правах аренды за «Милан». Хавбек провел 24 матча в Серии А, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ