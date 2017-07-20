Килиан Мбаппе может заменить Неймара в «Барселоне»

Автор: Вадим Павлов 0

Мбаппе

«Барселона» намерена приобрести форварда «Монако» Килианом Мбаппе. Каталонцы рассматривают француза в качестве замены Неймару.

«Барселона» рассматривает возможность трансфера нападающего«Монако» Килиана Мбаппе. «Сине-гранатовые» видят в 18-летнем французе замену Неймару, который может покинуть каталонский клуб в текущее летнее трансферное окно.

Также сообщается, что Марко Верратти может стать частью сделки между «Барселоной» и «ПСЖ» по переходу Неймара.

Напомним, согласно имеющейся информации, Неймар может перебраться в «ПСЖ». Французский клуб готов выплатить сумму отступных за бразильца, которая составляет 222 миллиона евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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