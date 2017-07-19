Жозе Моуринью: «Еще 15 лет в «Манчестер Юнайтед? Почему бы и нет!»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что задержится в своем нынешнем клубе надолго. При этом португалец отметил, что повторять карьеру сэра Алекса Фергюсона в его планы не входит.

«Я готов к этому, готов еще 15 лет провести в «МЮ». Почему бы и нет?! Да, это сложно из-за давления, связанного с нашей работой. Люди требуют побед, хотя выиграть может только один. С каждым годом это все сложнее. Но моя работа гораздо шире, чем просто занятия футболом.

Этот клуб долгие годы ассоциировался с Фергюсоном. Люди привыкли к этому. Стабильность дала свои положительные результаты. Я тоже надеюсь добиться стабильности, которая нужна клубу. Карьера Фергюсона же уникальна, ее никто не сможет повторить. Никто не проведет так много лет в одном клубе. Вероятно, Венгер – последний тренер с такой историей. Я же хочу просто показать, что достоин работать в таком клубе,» — рассказал Моуринью.

54-летний специалист встал у руля команды из Стретфорда в 2016 году и сменил на этом посту Луи ван Гала. Вместе с «красными дьяволами» Особенный завоевал Кубок английской лиги, Суперкубок Англии и выиграл Лигу Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN