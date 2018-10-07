«Зенит» представил проморолик к матчу с «Краснодаром»

Автор: Роман Шлуинский 0

Зенит

«Зенит» на своём канале в YouTube представил видео к матчу 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоится 7 октября в Санкт-Петербурге. 

«Шум волны — это вызов. Вызов тем, кто думает, что способен. Тут не машут красными тряпками. Мы поднимем сине-бело-голубое знамя. Тысячи знамён! Мы уже на арене. Бегите прочь! Идёт волна», — говорится в ролике.

«Зенит» имеет 22 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата России, «Краснодар» находится на втором месте с 19 очками.

Напомним, в минувшем сезоне Премьер-Лиги «Краснодар» и «Зенит» встречались дважды. В Краснодаре победу одержали сине-бело-голубые со счётом 2:0, а матч в Санкт-Петербурге завершился победой «быков» — 2:1.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный канал ФК «Зенит» в YouTube

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