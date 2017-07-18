Рияд Марез готов продолжить карьеру в «Роме»

Полузащитник английского «Лестера» Рияд Марез вскоре переедет в Италию. Сообщается, что алжирец принял предложение «Ромы».

Рияд Марез может продолжить карьеру в «Роме». Футболист принял предложение, но пока что не достигнута договоренность между клубами.

Изначально «Лестер» хотел выручить за Мареза 50 миллионов евро, затем цена была снижена до 35. Трудности переговоров состоят в том, что столичный клуб предлагает за алжирского полузащитника 26 миллионов с бонусами. Предыдущее предложение в 23 миллиона было отклонено.

В предыдущем сезоне Марез забил 6 мячей и сделал 4 голевых паса.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia