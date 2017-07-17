Максим Григорьев ушел из «Ростова»

Автор: Юлия Древова 0

РФПЛ. 21 тур. Спартак-Оренбург, 3:2. Москва, Открытие Арена, 3 апреля 2017 г.

Футбольный клуб «Ростов» и его нападающий Максим Григорьев расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. 27-летний форвард покинул ростовскую команду.

«Мы благодарим Максима за время, которое он провел в желто-синей семье, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — сообщается в официальном заявлении клуба.

Григорьев стал игроком «Ростова» в 2016 году. Однако почти весь прошлый сезон провел в аренде в «Оренбурге», за который сыграл десять матчей и не отметился результативными действиями.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт ФК «Ростов»

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