Максим Григорьев ушел из «Ростова»

Футбольный клуб «Ростов» и его нападающий Максим Григорьев расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. 27-летний форвард покинул ростовскую команду.

«Мы благодарим Максима за время, которое он провел в желто-синей семье, и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — сообщается в официальном заявлении клуба.

Григорьев стал игроком «Ростова» в 2016 году. Однако почти весь прошлый сезон провел в аренде в «Оренбурге», за который сыграл десять матчей и не отметился результативными действиями.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт ФК «Ростов»