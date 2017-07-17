«Реал» готов продать Гарета Бэйла, чтобы приобрести Килиана Мбаппе

Мадридский «Реал» не оставляет попыток заполучить нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. «Королевский клуб» ради приобретения 18-летнего француза готов продать Гарета Бэйла.

Согласно имеющейся информации, мадридский «Реал» готов продать валлийского хавбека Гарета Бэйла. На вырученные средства руководство «сливочных» намерено осуществить трансфер 18-летнего нападающего «Монако» Килиана Мбаппе.

Напомним, ранее сообщалось, что на Бэйла претендует ряд клубов из АПЛ, а также «ПСЖ». Однако сам валлиец, согласно сообщениям британских СМИ, готов составить конкуренцию Мбаппе в «Реале».

Напомним, Бэйл перешел в стан «сливочных» в 2013 году из «Тоттенхэма».