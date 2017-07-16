Войцех Щесны может присоединиться к «Ювентусу»

Войцех Щесны близок к переходу в «Ювентус». Туринцы заплатят за польского голкипера 9 млн евро.

Голкипер «Арсенала» Войцех Щесны заинтересовал «Ювентус». Сообщается, что туринцы предложили за игрока сборной Польши 8 млн евро, однако эта сумма не устраивает лондонцев. Сообщается, что сделка будет согласована в ближайшее время и чемпион Италии заплатит за голкипера 9 млн евро.

Если переход будет осуществлен в ближайшее время, то Щесны может отправиться с «Ювентусом» в турне по США.

В минувшем сезоне Войцех Щесны защищал цвета «Ромы», в составе которой провел все 38 матчей в Серии А и пропустил 38 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia