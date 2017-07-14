Ильзат Ахметов отправлен в дубль «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Ильзат Ахметов отправлен в дубль. Сообщается, что такая ситуация произошла из-за разногласий по контракту.

19-летний футболист подавал заявление в Палату по разрешению споров РФС, чтобы клуб выплатил ему долги по зарплате, так как «Рубин» оформил новый контракт с игроком от сентября 2016 года.

Казанский клуб выплатили футболисту порядка 500 тысяч евро, но затем Ахметов отправил новое требование в палату с требованием выплатить проценты за срок, когда футболист не получал зарплату по новому соглашению. После очередного отказа забрать заявление Ахметов был отправлен в дубль для тренировок.

В прошлом сезоне Ильзат сделал 2 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport Bussines