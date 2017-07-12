Хамес Родригес: «Я очень счастлив быть частью такого большого клуба»

На днях Хамес Родригес перешел в мюнхенскую «Баварию». Полузащитник поделился своими впечатлениями».

«Я очень счастлив быть частью такого большого клуба и такой великой команды. Каждый знает, что такое «Бавария», что собой представляет этот клуб. «Это новая культура, новый клуб и новая жизнь. У меня огромное желание добиваться здесь новых успехов и делать свои мечты реальностью», — сказал Хамес.

«Бавария» арендовала колумбийца на два года. Игрок будет выступать под 11 номером.

В предыдущем сезоне в составе «Реала» Родригес заработал 8+8 по системе гол+пас.

Фото: Global Look Press

Источник: пресс-служба «Баварии»