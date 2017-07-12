Витоло стал игроком «Атлетико» Мадрид, но будет играть за «Лас-Пальмас»

Автор: Никита Пронин 0

Витоло

Полузащитник Витоло перешел в «Атлетико» Мадрид. Однако, футболист не сможет выступать за новый клуб в первой половине сезона.

Витоло подписал контракт с мадридским «Атлетико» сроком на пять лет. Стоит отметить, что из-за запрета, наложенного ФИФА на регистрацию новых игроков, первую часть сезона-2017/18 Витоло проведёт на правах аренды в «Лас-Пальмасе».

В предыдущем сезоне Витоло забил 6 мячей и 8 раз ассистировал своим партнерам по команде.

Главные летние трансферы

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Атлетико» (Мадрид)

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Витоло

«Атлетико» выкупит Витоло и отправит его в аренду в «Лас-Пальмас» на полгода

Витоло

«Севилья» продлила контракт с Витоло

«Атлетико» продлил контракт с Саулем Ньигесом на девять лет

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 