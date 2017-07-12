Витоло стал игроком «Атлетико» Мадрид, но будет играть за «Лас-Пальмас»

Полузащитник Витоло перешел в «Атлетико» Мадрид. Однако, футболист не сможет выступать за новый клуб в первой половине сезона.

Витоло подписал контракт с мадридским «Атлетико» сроком на пять лет. Стоит отметить, что из-за запрета, наложенного ФИФА на регистрацию новых игроков, первую часть сезона-2017/18 Витоло проведёт на правах аренды в «Лас-Пальмасе».

¡Acuerdo con @VitoloMachin hasta 2022! Será inscrito como jugador rojiblanco el 1 de enero #Vitolo2022 https://t.co/NvRZwnWoyQ pic.twitter.com/0kMk4NIMr0 — Atlético de Madrid (@Atleti) July 12, 2017

В предыдущем сезоне Витоло забил 6 мячей и 8 раз ассистировал своим партнерам по команде.

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Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Атлетико» (Мадрид)