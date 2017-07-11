«Халл Сити» усилился защитником «Челси»

«Челси» и «Халл Сити» договорились о переходе защитника Ола Темитайо Эйны в стан «тигров». 20-летний футболист будет выступать в клубе Чемпионшипа на правах аренды.

«Халл Сити» объявил о достижении договоренности с «Челси» о переходе защитника «синих» Ола Эйны. В команде Леонида Слуцкого 20-летний футболист будет играть на правах аренды. Договор рассчитан до конца сезона-2017/18.

Ранее сообщалось, что «Халл Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Жереми Бога. Хавбек прошлый сезон на правах аренды провел в «Гранаде».

Первый официальный матч под руководством Леонида Слуцкого «Халл Сити» проведет 5 августа против «Астон Виллы».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Челси»