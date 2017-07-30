Томас Вермален может продолжить карьеру в АПЛ

Автор: Юлия Древова 0

Защитник «Барселоны» Томас Вермален может провести новый сезон в Премьер-лиге Англии. По информации Sky Sports, 31-летний бельгиец попал в сферу интересов «Вест Бромвича» и «Кристал Пэлас».

Контракт защитника сборной Бельгии с сине-гранатовыми действует до лета 2019 года. В соглашении прописана сумма отступных, которая составляет 80 млн евро.

Напомним, прошлый сезон бельгиец на правах аренды провел в «Роме». В Серии А Вермален отыграл девять матчей и не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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