Томас Вермален может продолжить карьеру в АПЛ

Защитник «Барселоны» Томас Вермален может провести новый сезон в Премьер-лиге Англии. По информации Sky Sports, 31-летний бельгиец попал в сферу интересов «Вест Бромвича» и «Кристал Пэлас».

Контракт защитника сборной Бельгии с сине-гранатовыми действует до лета 2019 года. В соглашении прописана сумма отступных, которая составляет 80 млн евро.

Напомним, прошлый сезон бельгиец на правах аренды провел в «Роме». В Серии А Вермален отыграл девять матчей и не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports