Тьерри Анри может стать тренером «Бордо»

Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри может получить должность главного тренера в «Бордо». На данный момент 40-летний Анри работает ассистентом наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

На минувшем чемпионате мире в России 40-летний француз помог «красным дьяволам» завоевать бронзовые медали.

Нынешним главным тренером «Бордо» является Густаво Пойет, который занял эту должность 20 января 2018 года. Сегодня, 17 августа, руководство клуба отстранило специалиста от работы на одну неделю из-за критики в связи с трансфером нападающего Гаэтана Лаборде в «Монпелье».

В сезоне-2017/18 «Бордо» занял 6-е место во французской Лиге 1, набрав 55 очков в 38 матчах. Команда одержала 16 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com