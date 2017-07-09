Защитник «Удинезе» Томас Эрто может перейти в «Спартак». На игрока также претендует пражская «Спарта».

Московский «Спартак» заинтересован в приобретении защитника «Удинезе» Томаса Эрто. Согласно имеющейся информации, 29-летний француз хочет поработать под руководством главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

Также сообщается, что главным претендентом на футболиста является пражская «Спарта», которую возглавляет экс-наставник «Удинезе» Андреа Страмаччони. «Спарта» уже имеет договоренность с игроком, однако в пользу «Спартака» может сыграть участие в Лиге чемпионов.

В минувшем сезоне Эрто провел в Серии А 12 матчей, отдал одну голевую передачу и получил три желтые карточки.

Фото: официальный сайт «Удинезе»

Источник: TuttoUdinese