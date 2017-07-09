Криштиану Роналду решил остаться в «Реале»

Форвард «Реала» Криштиану Роналду останется в своем нынешнем клубе на следующий сезон. Португалец уже сообщил о своем решении руководству «сливочных».

Криштиану Роналду, защищающий цвета мадридского «Реала», принял окончательное решение о своем будущем. Согласно имеющейся информации, обладатель Золотого мяча решил остаться в «Королевском клубе» на предстоящий сезон. Сообщается, что португалец уже сообщил руководству клуба о своем решении и боссы мадридцев больше не ищут потенциальную замену своему лидеру.

Напомним, ранее Роналду намеревался покинуть «Реал» в связи с недовольством тем фактом, что клуб не поддержал его в должной мере во время скандала, связанного с обвинением в неуплате налогов.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Криштиану Роналду принял участие в 29 матчах, в которых отметился 25 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: AS