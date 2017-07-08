«Челси» предложит за Альваро Морату и Хамеса Родригеса 132 миллиона фунтов

Автор: Никита Пронин 0

Альваро Мората, Хамес Родригес

Альваро Мората и Хамес Родригес могут продолжить карьеру в Англии. В двух игроках «Реала» заинтересован лондонский «Челси».

Чемпион Англии «Челси» хочет приобрести двух футболистов «Реала». Лондонский клуб готов предложить 132 миллиона фунтов за Альваро Морату и Хамеса Родригеса. Сообщается, что главный тренер «Челси» лично заинтересован в покупке этих игроков.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Мората забил 15 мячей и отдал 5 голевых передач. Хамес заработал 8+8 по системе гол+пас.

Фото: Global Look Press
Источник: Diario Gol

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