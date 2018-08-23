Лига Европы, 4-й квалификационный раунд. «Уфа» в Глазго уступила «Рейнджерс»

«Уфа» провела первый матч против шотландского «Рейнджерс» в рамках плей-офф Лиги Европы. Подопечные Сергея Томарова уступили с минимальным счетом на «Айброкс».

Лига Европы. 4-й квалификационный раунд. 1-й матч.

РЕЙНДЖЕРС — УФА — 1:0 (1:0).

Глазго. 23 августа.

Стадион «Айброкс». 49 338 зрителей.

Судья: Даниэль Стефански (Польша)

«Рейнджерс»: Макгрегор, Катич, Тавернье, Голдсон, Джек, Эжариа, Флэнаган, Морелос, Кент (Миддлтон, 77), Эрфилд, Кандеяш (Лафферти, 69).

«Уфа»: Беленов, Аликин, Йокич, Табидзе, Засеев (Ванек, 85), Неделчару, Живоглядов, Пауревич, Салатич, Обляков (Карп, 83), Игбун (Кротов, 90).

Гол: 1:0 – Голдсон (41).

Предупреждения: Игбун (57), Лафферти (72), Засеев (76), Ванек (90).

13 (6) удары (в створ) 4 (2)

13 фолы 21

6 угловые 1

4 офсайды 3

60% владения мячом 40%

В первом тайме хозяева встречи сразу же принялись штурмовать ворота Александра Беленова. «Рейнджерс», подгоняемые трибунами «Айброкса», искали счастья в стандартах и ударах вне штрафной площади. Уфимцы большую часть первой половины встречи провели в обороне, изредка проводя ответные атаки. В конце тайма подопечные Стивена Джеррарда реализовали свой шанс: Коннор Голдсон успешно сыграл на добивании. «Уфа» едва не сравняла счет через минуту: Живоглядов пробил во вратаря.

Во втором тайме гости сделали ряд атак, но голкипер Макгрегор был надежен. После 60-ой минуты уже «Рейнджерс» взяли инициативу в свои руки, и могли увеличить разрыв в счете, но своими моментами воспользоваться не смогли. «Уфа» уступает с минимальным счетом и все еще сохраняет шансы на попадание в Лигу Европы.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»