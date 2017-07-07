Понтус Вернблум: «Зоран, если встретимся на поле друг против друга, я тебя уничтожу»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум высказался на тему ухода Зорана Тошича из клуба. Шведский хавбек пошутил, что если сыграет против покинувшего команду серба, то уничтожит его.

«Хочу пожелать тебе удачи, где бы ты ни оказался. Для меня было честью играть с тобой. Мы через многое прошли вместе. Вместе выиграли три чемпионата, два Кубка и Суперкубка. Я тебе очень благодарен. Ты сыграл большую роль в тех титулах. Не такую большую, как я, но все же. Ты был отличным игроком для ЦСКА, а как человек – еще лучше.

Желаю тебе всего наилучшего в спортивной карьере и, что более важно, в обычной жизни. Надеюсь, мы будем встречаться. А если встретимся на поле друг против друга, я тебя уничтожу. Так что удачи, друг», — сказал Вернблум.

В сезоне-2016/17 Зоран Тошич забил один мяч и отдал 3 голевых паса. За армейский клуб сербский футболист выступал с 2010 года.

Фото: Global Look Press

Источник: пресс-служба ЦСКА