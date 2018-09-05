Харри Магуайр: «Я в долгу перед «Лестером»

Защитник «Лестера» Харри Магуайр подтвердил, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед». Также 25-летний защитник признался в уважении к «лисам».

«Очевидно, что когда ты едешь на чемпионат мира и успешно там выступаешь, как это случилось у сборной Англии, всегда будут игроки, которыми начинают интересоваться.

Это часть игры и ее составляющая. Я пообщался с «Лестером» об интересе других клубов, они пояснили мне, что я не продаюсь.

И я уважаю это решение. Они дали мне возможность играть в премьер-лиге, когда я вылетел с «Халлом». Они дали мне шанс, и это клуб, пребыванием в котором я наслаждаюсь. Я играю каждый тур и наслаждаюсь этим.

Они создали для меня фундамент, благодаря которому я сыграл на чемпионате мира. Я чувствую перед ними долг и уважаю их решение», – сказал Магуайр.

25-летний Магуайр выступает за «Лестер» с 2017 года. В мае 2018 года защитник был признан лучшим игроком сезона 2017/18 в составе «лис».

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports