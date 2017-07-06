Алессандро Дель Пьеро: «Хочу, чтобы Дибала взял 10-й номер»

Экс-капитан «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро выразил желание, чтобы форвард туринцев Пауло Дибала взял себе 10-й игровой номер.

«Странно не видеть в «Ювентусе» футболиста, играющего под 10-м номером. В «Ювентусе» «десятка» — это не просто число. «Десятка» имеет огромную значимость не только для меня, но и для Сивори, Платини, Баджо…

Я бы хотел, чтобы Дибала взял себе 10-й номер, но ему нравится играть под 21-м. В принципе за этим номером в «Ювентусе» тоже стоит много всего», — заявил Дель Пьеро.

За время выступлений в «Ювентусе» Алессандро Дель Пьеро провел 705 матчей и забил 289 голов, став лучшим бомбардиром в истории клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: Calciomercato