«Урал» подписал защитника сборной Армении и двух игроков «Зенита-2»

Автор: Никита Пронин 0

Ароян

Центральный защитник сборной Армении Вараздат Ароян теперь будет выступать в футболке «Урала». Также контракт с екатеринбургским клубом подписали два полузащитника из «Зенита-2».

Вараздат Ароян присоединился к «Уралу» еще в начале сборов в Словении, где уже сыграл во всех контрольных матчах. Армянский защитник перешел из иранского клуба «Ападиде». Сейчас футболист подписал контракт и официально стал игроком клуба из Екатеринбурга.

В отборочном турнире к ЧМ-2018 Ароян забил гол в ворота Черногории.

Юрий Бавин также находился в расположении «Урала» с начала сборов. В минувшем сезоне Бавин забил один мяч в первенстве ФНЛ.

Еще одним новичком стал полузащитник Алексей Евсеев, который также перешел из «Зенита-2». На счету футболиста 8 мячей в прошедшем сезоне.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт Урала

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