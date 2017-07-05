«Урал» подписал защитника сборной Армении и двух игроков «Зенита-2»

Центральный защитник сборной Армении Вараздат Ароян теперь будет выступать в футболке «Урала». Также контракт с екатеринбургским клубом подписали два полузащитника из «Зенита-2».
Вараздат Ароян присоединился к «Уралу» еще в начале сборов в Словении, где уже сыграл во всех контрольных матчах. Армянский защитник перешел из иранского клуба «Ападиде». Сейчас футболист подписал контракт и официально стал игроком клуба из Екатеринбурга.
ОФИЦИАЛЬНО: #ФКУрал заключил контракт с защитником сборной Армении. Подробнее: https://t.co/nvj96Lx5cJ pic.twitter.com/RWtQXOvDbR
— ФК Урал (@FCURAL) July 5, 2017
В отборочном турнире к ЧМ-2018 Ароян забил гол в ворота Черногории.
Юрий Бавин также находился в расположении «Урала» с начала сборов. В минувшем сезоне Бавин забил один мяч в первенстве ФНЛ.
ОФИЦИАЛЬНО: Юрий Бавин стал игроком #ФКУрал. Подробности: https://t.co/FOX5f4x2Bn pic.twitter.com/lEjPQAFuha
— ФК Урал (@FCURAL) July 5, 2017
Еще одним новичком стал полузащитник Алексей Евсеев, который также перешел из «Зенита-2». На счету футболиста 8 мячей в прошедшем сезоне.
ОФИЦИАЛЬНО: Алексей Евсеев переходит в #ФКУрал. Подробности: https://t.co/7yGKohobyQ pic.twitter.com/pe9ApoA1bT
— ФК Урал (@FCURAL) July 5, 2017
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт Урала