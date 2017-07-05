Дмитрий Полоз: «Когда сезон закончился, был почти уверен, что окажусь в «Рубине»

Нападающий Дмитрий Полоз рассказал, были ли у него альтернативные варианты продолжения карьеры. Также он поделился, почему выбрал именно петербургский клуб.

«Со всеми командами, о которых писали в прессе, я общался. Честно говоря, когда сезон закончился, был почти уверен, что окажусь в Казани. Но я поговорил с Курбаном Бекиевичем Бердыевым, потом с генеральным директором «Рубина» и принял решение перейти в «Зенит».

Еще до перехода мы пообщались с Манчини, он выразил свою заинтересованность. Сказал, что ему нравится моя универсальность, — я ведь могу сыграть на четырех позициях в атаке: справа, слева, в центре и под нападающим. Я два года проработал с Бердыевым, многому у него научился. Считаю, что смогу чему-то научиться и у такого тренера, как Манчини. Все-таки «Ростов» играл в оборонительный футбол, а мне хочется попробовать свои силы в более атакующей команде.

Можно сказать, что я и сделал выбор в пользу атакующего футбола. Мои амбиции все-таки выше, чем у «Ростова». Они совпадают с желаниями «Зенита»: команда всегда хочет быть первой, постоянно играть в Лиге чемпионов. Я, как и любой другой футболист, хочу выигрывать трофеи. Знаю, что многие болельщики «Ростова» теперь на меня обижены, но это их право. Я считаю, что каждый должен расти. Меня и раньше приглашали другие клубы, но я решил, что именно сейчас пора покинуть «Ростов». Тем более из основного состава в команде этим летом почти никого не осталось», — рассказал Полоз.

Напомним, этим летом Дмитрий Полоз подписал контракт с «Зенитом» на три года. До этого он с 2012 года играл за «Ростов», в составе которого провел 156 матчей, забил 29 голов, стал серебряным призером чемпионата России и победителем Кубка страны.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат