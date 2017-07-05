Фабио Капелло: «В сборной России я не смог толком донести свои мысли»

Экс-главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением об отличиях работы в клубе и сборной. Также он рассказал, по каким причинам ему не удалось претворить в жизнь свои тренерские идеи в России.

«В чем главное отличие между работой в сборной и в клубе? Это разные занятия. Работа со сборной не имеет ничего общего с работой в клубе. Тренеру сборной очень везет, если удается создать костяк команды на основе одного-двух клубов. Победная психология, желание, возможность работать со своим тренерским штабом — все это тоже имеет значение, но важнее всего суметь быстро реализовать свои футбольные идеи непосредственно на поле. Тебе также надо найти в команде лидеров. Если не получится, будет тяжело.

В сборной у тренера совсем мало времени на работу с игроками… Если матч в четверг, игроки приезжают в понедельник после игр в национальных чемпионатах, и на этот день ты ничего не можешь планировать. Во вторник у тебя «полтренировки», в среду ты готовишься к матчу, а в четверг уже играть. Важно иметь группу игроков, которые ассоциируют себя со сборной и хотят побеждать. В клубе тренер видит игроков каждый день и понимает, как строить работу, что надо улучшить, в чем можно прибавить. Когда команда побеждает или проигрывает, он может поработать над психологией, это каждодневная работа. В сборной совершенно иначе.

У тебя могут быть свои идеи, футбольная философия и манера управления командой, но важно понимать, где ты работаешь. В противном случае возникнут серьезные проблемы. Если тренируешь за границей, то общение важно вдвойне… Безусловно, с этим бывают проблемы. Когда я руководил сборной России, два футболиста знали испанский, еще двое говорили по-английски. С игроками я общался только через переводчика. В таких условиях нельзя толком донести свои мысли, причем не так уж важно, переживает ли команда плохие времена или хорошие», — рассказал Капелло.

Фабио Капелло руководил сборной России с 2012 по 2015 год. Под его руководством российская команда вышла в групповой этап ЧМ-2014.

Фото: Global Look Press

Источник: УЕФА